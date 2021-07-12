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Denizli’nin gururu Mehmet

U 23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda toplamda 327 kilo kaldıran 26 yaşındaki sporcu, Türkiye rekoru kırdı.

Denizli’nin gururu Mehmet

12.7.2021

Türkiye Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6-10 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşirken Pamukkale Belediyespor'u temsil eden Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u ayrıca gençler 67 kiloda Fatih Çetin temsil etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Avcıl, koparmada 146 kilo, silkmede de 181 kilo kaldırmayı başardı. Toplamda 327 kilograma ulaşan ve kategorisinde Türkiye rekorunu kıran Avcıl, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Avcıl, bu derecesi ile 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da elde etti.

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