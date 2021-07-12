Denizlispor’un gözü Almanya’da

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla devam eden Denizlispor'da gözler maliyeti düşük gurbetçi oyunculara çevrildi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta gideceği Afyonkarahisar kampına kadar 8-10 futbolcuyu bünyesine katmayı planlıyor. Bonservisi elinde olan, çift pasaportlu maliyeti düşük genç gurbetçi Türk futbolcuları radarına aldı. Transfer yasağı olan Horoz, genç isimleri bünyesine katıp amatör lisan çıkarttıktan sonra A Takım'da şans vermeyi planlıyor. Öte yandan Denizlispor 2 eksikle 24 kişi çalışıyor. Tusha ve Mert Sarıkuş sakat oldukları için takımla antrenmanlara çıkamıyor. Makedonya Milli Takımında sakat dönen Tusha'nın topuğunda, Mert Sarıkuş'un kasığında sakatlık olduğu belirtildi.

SEBAHATTİN ALP