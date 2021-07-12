Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla devam eden Denizlispor'da gözler maliyeti düşük gurbetçi oyunculara çevrildi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta gideceği Afyonkarahisar kampına kadar 8-10 futbolcuyu bünyesine katmayı planlıyor. Bonservisi elinde olan, çift pasaportlu maliyeti düşük genç gurbetçi Türk futbolcuları radarına aldı. Transfer yasağı olan Horoz, genç isimleri bünyesine katıp amatör lisan çıkarttıktan sonra A Takım'da şans vermeyi planlıyor. Öte yandan Denizlispor 2 eksikle 24 kişi çalışıyor. Tusha ve Mert Sarıkuş sakat oldukları için takımla antrenmanlara çıkamıyor. Makedonya Milli Takımında sakat dönen Tusha'nın topuğunda, Mert Sarıkuş'un kasığında sakatlık olduğu belirtildi.
SEBAHATTİN ALP
Denizlispor’un gözü Almanya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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