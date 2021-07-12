Kuşadası 3. Lig’de

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Aliağa FK ile Kuşadasıspor arasındaki mücadelede 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmalarda skor değişmedi. Penaltı atışları sonucu Kuşadasıspor 4-2 galip gelerek, 20 yıllık 3. Lig hasretine son verdi. 20. dakikada defansın arkasına atılan topta Mehmet Çağrı topla hareketlendi, cezaalanına girdi, plase vuruşunda top az farkla auta çıktı. 40'ta Murat'ın pasıyla cezayayı önünde topla buluşan Abdullah, sol ayağı ile 20 metreden sert ve düzgün vurdu. Top kaleci Önder'in sağından filelerle buluştu 0-1. 55'te ceza alanındaki pozisyonda Osman Atalay, Ahmet tarafından düşürülünce hakem Erkan Engin, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Özkan Yılmaz, kalecinin sağından fileleri havalandırdı.

AKYILDIZ KIRMIZI GÖRDÜ

90 dakika 1-1 sona erdi. 102'de çağrı Tekin'in cezayayı içinden plase vuruşu kaleci Ömer'de kaldı. 115'te Yardımcı hoca Burak Akyıldız, itirazları nedeniyle kulübede kırmızı kart gördü. Uzatmada 1-1 sona erince maç penaltılara kaldı. Aliağa FK'dan penaltıyı Enes atarken, Bayram, Ünal, Murat kaçırdı. Kuşadasıspor'da Serdar, Ramazan, Çağrı penaltıları gole çevirdi. Kuşadası 4-2 kazanarak adını 3. Lig'e yazdırdı.

SEBAHATTİN ALP