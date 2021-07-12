  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ülkü pistinde karting rüzgarı

Ülkü pistinde karting rüzgarı

Ülkü pistinde karting rüzgarı

12.7.2021

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı. Karya Otomobil Spor Kulübü sponsorluğunda Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve ilk yarışları dün koşulan organizasyonda bugün, ikinci ve üçüncü yarışlar yapıldı. Yarışlarda micro kategorisinde Can Özler, mini kategoride İskender Zülfikar, mini kadınlar kategorisinde Zeynep Büyükpınar, junior kategorisinde Emir Tanju, junior kadınlar kategorisinde Ayşe Cebi, senior kategorisinde Kerem Kahraman, senior kadınlar kategorisinde Ayda Biter ve master kategorisinde de Mehmet Çınar, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ülkü pistinde karting rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.