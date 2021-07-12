Ülkü pistinde karting rüzgarı

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı. Karya Otomobil Spor Kulübü sponsorluğunda Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilen ve ilk yarışları dün koşulan organizasyonda bugün, ikinci ve üçüncü yarışlar yapıldı. Yarışlarda micro kategorisinde Can Özler, mini kategoride İskender Zülfikar, mini kadınlar kategorisinde Zeynep Büyükpınar, junior kategorisinde Emir Tanju, junior kadınlar kategorisinde Ayşe Cebi, senior kategorisinde Kerem Kahraman, senior kadınlar kategorisinde Ayda Biter ve master kategorisinde de Mehmet Çınar, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

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