Wimbledon’da kral Djokovic

2021 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, son iki organizasyon dahil 5 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan İtalyan Berrettini karşılaştı. Mücadelenin setleri 4-7, 6-4, 6-4 ve 6-3'lik setler sonucu biterken Djokovic 3-1 kazandı. 34 yaşındaki Djokovic, Wimbledon'da peş peşe 3'üncü, toplamda 6'ncı, kariyerinin ise 85. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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