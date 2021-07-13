23 Temmuz’da başlayacak Olimpiyatlarda 108 sporcumuz yarışacak

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlarken Türkiye 18 branşta toplam 108 sporcuyla tarihinin en fazla katılım gösterdiği ikinci organizasyonunu yaşayacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz'da başlayacak ve 8 Ağustos'ta son bulacak dünyanın en büyük spor organizasyonunda erkeklerde 58 sporcu ile en yüksek katılım sayısına ulaşılırken kadınlarda 50 isim ay-yıldızlı formayı taşıyacak. Türkiye daha önce en büyük katılımı 2012 Londra Olimpiyatları'nda 114 sporcuyla gerçekleştirmişti.

EN FAZLA SPORCU ATLETİZMDE

Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Tokyo'daki tek Türk ekibi olacak. Türkiye en kalabalık katılımı atletizmde 25 sporcuyla gerçekleştirecek. Diğer branşlardaki katılım sayımız şöyle: Atıcılık (4), Badminton (1), Bisiklet (2), Boks (6), Cimnastik (5), Eskrim (1), Güreş (9), Halter (2), Judo (6), Karate (7), Kürek (1), Modern pentatlon (1), Okçuluk (2), Tekvando (5), Yelken (8), Yüzme (11).

CİMNASTİKTE İZMİR FARKI

Özellikle cimnastikte ülkemizi temsil edecek 5 sporcunun da İzmir'den olması dikkat çekiyor. İbrahim Çolak, Nazlı Savranbaşı, Ahmet Önder, Adem Asil ve Ferhat Arıcan Artistik Cimnastik kategorisinde madalya arayacak. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde İzmir ziyaretinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına kota alan milli sporcularımız Nazlı Savranbaşı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil (Cimnastik) Necat Ekinci, Bayram Malkan, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Batuhan Çiftçi (Boks) Hakan Reçber (Tekvando), Emre Sakçı (Yüzme), Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli (Atletizm) Büşra Ün (Paralimpik tenis) ile bir araya gelip başarı dileklerinde bulunmuştu.