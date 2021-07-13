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Haberler Spor 3x3 Turnuvası’na S.Alsancak Premium damgası

3x3 Turnuvası’na S.Alsancak Premium damgası

3x3 Turnuvası’na S.Alsancak Premium damgası

13.7.2021

İZMİR'DE düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Sportiva Alsancak Premium takımı Türkiye şampiyonu oldu. 16 takımın mücadele ettiği turnuvada finaller hayli çekişmeli geçerken Sportiva Alsancak Premium kupa sevincini yaşadı.
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