İZMİR'DE düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Sportiva Alsancak Premium takımı Türkiye şampiyonu oldu. 16 takımın mücadele ettiği turnuvada finaller hayli çekişmeli geçerken Sportiva Alsancak Premium kupa sevincini yaşadı.
3x3 Turnuvası’na S.Alsancak Premium damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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