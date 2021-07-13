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Haberler Spor Chiellini kupayla birlikte uyudu

Chiellini kupayla birlikte uyudu

Chiellini kupayla birlikte uyudu

13.7.2021

İTALYA'NIN önemli oyuncusu Chiellini, İngiltere maçındaki performansıyla kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu. Büyük sevinç yaşayan deneyimli stoper, gecenin sonunda EURO 2020 kupasıyla uyudu. Chiellini, yatağındaki kupanın fotoğrafını çekerek Fabio Cannavaro'yu etiketledi. Oyuncu paylaşımında, "Büyük ustanın geleneğini takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
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