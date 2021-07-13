İTALYA'NIN önemli oyuncusu Chiellini, İngiltere maçındaki performansıyla kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu. Büyük sevinç yaşayan deneyimli stoper, gecenin sonunda EURO 2020 kupasıyla uyudu. Chiellini, yatağındaki kupanın fotoğrafını çekerek Fabio Cannavaro'yu etiketledi. Oyuncu paylaşımında, "Büyük ustanın geleneğini takip ediyorum" ifadelerini kullandı.
Chiellini kupayla birlikte uyudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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