Gruplar belli oldu

2. Lig ve 3. Lig'de grup kuraları Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. 2. Lig Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta 20 takım mücadele edecek. 2. Lig, 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta son bulacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan'da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

3. Lig'de 2. Grup'ta 19 takım, 1. ve 3. Grup'ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül'de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık'ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup'taki ilk yarı maçları, 26 Aralık'ta tamamlanacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan'da tamamlanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

İKİNCİ LİG KIRMIZI GRUP

Bodrumspor, Somaspor, Turgutluspor, Adıyaman 1954 Spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdare Spor, Çorum FK, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşe, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor, Sivas Belediyespor.

2. LİG BEYAZ GRUP

Akhisarspor, Bucaspor1928, Nazilli Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Amed Sportif, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Eskişehirspor, GMG Kastamonuspor, Isparta 32 Spor, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Zonguldak Kömürspor.

3. LİG 1. GRUP

Bergama Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor, Arnavutköy Bld., Artvin Hopaspor, Batman Petrol, Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Çalatcaspor, Elazığspor, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Hendekspor, Kahta 02 Spor, Karaman Belediyespor, Mamak FK, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor FK, Sancaktepe FK.

3. LİG 2. GRUP

Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşa, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan FK, Hacettepe, Halide Edip Adıvar, İskenderunspor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Şile Yızdızspor, Yomraspor.

3. Lig 3. Grup

Fethiyespor, Karşıyaka, Ağrı 1970, Belediye Derince, Büyükçekmece Tepecik, Ceyhanspor, Çankaya FK, Edirnespor, Erokspor, Gümüşhanespor, İçel İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Bld., Kardemir Karabükspor, Kırıkkale Büyük Anadolu, Mardin Fosfatspor, Modafen, Ofspor, Orduspor 1967.