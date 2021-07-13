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Haberler Spor Kuzey rüzgarı

Kuzey rüzgarı

Kuzey rüzgarı

13.7.2021

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin 20 yaşındaki milli sörfçü öğrencisi Kuzey Öztaş, Milli Takım Seçme Yarışları'nda Türkiye birincisi oldu ve 12-25 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'de yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 6 yaşındayken babasının yönlendirmesiyle bu spora başlayan ve dünya ikinciliği ile Avrupa dördüncülüğü bulunan Öztaş "Dünya şampiyonasında yer almak muhteşem bir duygu. 21 yaş altı kategoride ülkemi temsil eden tek kişi olacağım. Elimden geleni yapıp başarılı olmak istiyorum" dedi.

BASAMAKLARI HIZLI ÇIKTI
Arkadaşlarının 'kuzey rüzgarı' lakabını taktığı Öztaş, 11 yaşındayken İzmir'e taşındıklarını kaydederken yeteneğini kısa sürede kanıtlayarak başarı basamaklarını hızla çıktı. 2013 yılında, 'ıfca slalom' alanında U13 kategorisinde dünya ikincisi, 2015'te Avrupa dördüncüsü olan Öztaş, 2016 yılında da milli takıma seçildi.

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