Plajda zafer Rusya ve Slovenya’nın

İZMİR'DE düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Rusya, erkeklerde ise Slovenya birinci oldu. İnciraltı Plaj Voleybolu Merkezi'nde 4 gün süren organizasyonda kadınlar finalinde İspanyol Moreno-Vergara ikilisini 2-0'lık skorla yenen Rusya'dan Bocharova-Gubina ikilisi Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler final maçında Slovenya'dan Mozic-Bracko ikilisi, Norveç'ten Mol-Sunde ikilisini 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı.