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Haberler Spor Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı!

Son dakika: 'de fikstür çekimi tamamlandı!

Son dakika... Spor Toto 'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleşti. Süper Lig ve . Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. İşte fikstür programı...

Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı!

13.07.2021, 19:23 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 19:35

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

1. HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş - Rizespor

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Giresunspor - Galatasaray

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Sivasspor - Konyaspor

Karagümrük - Gaziantep FK

Başakşehir - Alanyaspor

Hatayspor - Kasımpaşa

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta
Feberbahçe-Beşiktaş

SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

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