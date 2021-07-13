Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

1. HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş - Rizespor

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Giresunspor - Galatasaray

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Sivasspor - Konyaspor

Karagümrük - Gaziantep FK

Başakşehir - Alanyaspor

Hatayspor - Kasımpaşa

İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

9. hafta

Trabzonspor-Fenerbahçe

10. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

13. hafta

Galatasaray-Fenerbahçe

17. hafta

Feberbahçe-Beşiktaş

SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.