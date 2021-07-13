Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi gerçekleştirildi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
1. HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş - Rizespor
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Giresunspor - Galatasaray
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Sivasspor - Konyaspor
Karagümrük - Gaziantep FK
Başakşehir - Alanyaspor
Hatayspor - Kasımpaşa
İŞTE DERBİ TARİHLERİ:
9. hafta
Trabzonspor-Fenerbahçe
10. hafta
Beşiktaş-Galatasaray
13. hafta
Galatasaray-Fenerbahçe
17. hafta
Feberbahçe-Beşiktaş
SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Son dakika: Süper Lig'de fikstür çekimi tamamlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.