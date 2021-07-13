Yüzmede dev atılım

YÜZMEDE son dönemlerde gerçekleşen atılımlar gençler kategorisinde gelen birçok başarıyla birlikte karşılığını buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzmenin ve cimnastiğin sporun odağına konduğunu açıklaması ve Gençlik ve Spor Bakanlığının da "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle genç yüzücüler önemli başarılar almaya başladı. 2009 ile 2019 arasındaki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 3 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazanan milli sporcular, son organizasyonda büyük bir çıkış yakalayarak 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. 2009'da takım halinde 20. olan ay-yıldızlı yüzücüler, Roma'daki şampiyonayı 2. tamamlayarak çıkışını kürsüyle taçlandırdı.

MERVE'DEN BİR BAŞARI DAHA

Son olarak Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı. Daha önce 1500 ve 800 metrede rekor kırarak altın madalya kazanan Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla da ilk sırada yer aldı. Roma'da şampiyonda Batuhan Filiz (400 m.serbest), Berke Saka (200 m.karışık), Mert Kılavuz (1500 m.serbest), Yiğit Aslan (800 m.serbest) altın madalya kazandı. Beril Böcekler (800 m.serbest), Berke Saka (200 m.sırtüstü), Deniz Ertan (2) (400 m.karışık, 1500 m.serbest) ve Mert Kılavuz (800 m.serbest) gümüş madalyanın sahibi oldu. Beril Böcekler (200 m.serbest), Yiğit Aslan (1500 m. serbest) ve 4x200 metre serbest bayrak takımı da bronz madalya elde etti.