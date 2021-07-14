Manisa fırtınası

Bu sezon TFF 1. Lig'de müca-dele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde kulüp baş-kanı Mevlüt Aktan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Andre Sousa, "Bana bu şansı verdikleri için başkanımıza ve yönetimimi-ze çok teşek-kür ediyorum. Burada oldu-ğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuş-tukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projeler-den bahsettiler. Bu projeler o zamandı, şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için çok iyi, heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur" diye konuştu.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Çok önemli ve kariyerli bir ismi Manisa FK ailesine kattıklarını belirten başkan Mevlüt Aktan, "Bugün Mani-sa Futbol Kulübü'nün ikinci yabancı oyuncusunu transfer ettik. Sousa ile birlikte daha da güçlendik. Hedefle-rimiz doğrultusunda transferleri yap-maya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli ve düzgün bir arkadaşımız. Sousa'ya başarılar diliyorum. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



39 MAÇTA FORMA GİYDİ

ANDRE Sousa, 1990 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Sporting CP altyapısında futbola başlayan Andre Sousa, Portekiz 2. Lig takımları Covilha ve Beira-Mar formaları giydikten sonra Portekiz Primeira Lig ekiplerinden Belenenses'e transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2015-2016 sezonunda Belenenses formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2018-2019 sezonunda İspanya'da Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giyen Sousa, 2019-2020 sezonunun devre arasında Gaziantep FK'ya geldi, Süper Lig'de 1 buçuk sezonda 39 karşılaşmada forma giydi.



ANIL KOÇ DA TAMAM

TFF 1. Lig'in yeni takımı Manisa FK, Kasımpaşa forması Anıl Koç ile prensip anlaşmasına vardı. Transferde atağa kalkan siyahbeyazlılar, 2019-2020 sezonunun devre arasında Altınordu'dan Kasımpaşa'ya transfer olan ve 26 yaşındaki futbolcuyla masaya oturup el sıkıştı. 1.5 sezonda Kasımpaşa'da 8'i ilk 11, 34 maçta görev alan Anıl, 3 gol attı, 3 asist yaptı.

CÜNEYT HASÇELİK