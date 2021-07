KSK’de işlem tamam

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde el sıkıştığı Bahçeşehir Koleji'nden 27 yaşındaki uzun forvet Burak Can Yıldızlı ile sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Burak Can, geçen sezon 27 maçta 6.6 sayı, 1.7 asist 5.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Bu arada Karşıyaka geçen sezon İsrail ekibi Maccabi Rishon Lezion'da forma giyen ABD'li pivot Akil Mitchell ile de anlaşmaya vardı. İsrail'de 30 maçta 15.5 sayı, 8.8 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynayan Mitchell'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Pınar Karşıyaka daha önce Bonzie Colson, James Blackmon, Can Korkmaz ver Berkan Durmaz'ı kadrosuna katmıştı.