Milli badmintoncu Ravza Bodur, gümüş madalya kazandı

Bulgaristan'ın, Pazarcık kentinde düzenlenen HEBAR U17 Uluslararası Badminton Açık Turnuvası sona erdi. Türk milli takımında yer alan Selendi Belediyesporlu sporcular Ravza Bodur ve Tuğçe Damar'ın da katıldığı turnuvada Ravza Bodur, tek bayanlar kategorisinde finalde Bulgar rakibine iki sette aldığı 21-10 ve 21-19 sayılarıyla 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandı ve turnuvanın 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Geçtiğimiz ay Sırbistan'da yapılan U17 Badminton 2021 şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya ile dönen Ravza Bodur bu sefer gümüş madalya alarak Türkiye'ye döndü. Gümüş madalya alarak Türkiye'yi, Manisa'yı ve Selendi'yi sevince boğan Ravza Bodur, "Hedefim bundan sonra çok çalışıp altın madalya kazanmak." dedi.

Bulgaristan'da Türk bayrağını gururla dalgalandıran sporcuların Hocaları Okan ve Zeliha Demir ise hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu ancak rehavete kapılarak turnuvada gümüş madalyada kalındığını söylediler. Bundan sonraki turnuvalar için rehavete kapılmayacaklarını ve daha sıkı çalışacaklarını kaydeden antrenörler bundan sonraki ilk turnuvada Türkiye'ye altın madalya ile döneceklerini dile getirerek sporcuları tebrik etti.