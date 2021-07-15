TFF’den Kulüpler Birliği’ne cevap

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin gönderdiği mektuba ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada 'Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişki nedeniyle kulüplerin finansal zarara uğratıldığı şeklindeki ithamlar asla kabul edilemez' denilirken TFF rakamsal olarak analizde bulundu. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri yabancı sınırı hakkında da açıklama yaptı. "TFF yönetiminin, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu üyelerini görevden alma ve yenisini atama yetkisi bulunmamaktadır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz" denilen açıklamada yabancı oyuncu konusuyla ilgili de "UEFA'nın Avrupa liglerindeki yabancı oyuncu sınırlamaları ve Süper Lig ile diğer Avrupa liglerini kapsayan verileri incelendiğinde, yabancı futbolcuların transferi ve ücretleri için yapılan ödeme ve üstlenilen yükümlülüklerin kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kulüpler Birliği'nin maçlara çıkmama görüşü ile ilgili olarak ise "Müsabakalara çıkmamak gibi futbol tarihinde yeri bulunmayan, FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmesi mümkün olmayan eylem ve söylemlerin Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatır, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz." sözlerine yer verildi.