Türkiye’nin spor elçileri olacaklar

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, uluslararası müsabakalara katılan sporcuların, Türkiye'yi en etkili şekilde temsil edecek elçiler olarak konumlandırılması amacıyla "Türkiye'nin Spor Elçileri" projesini başlatıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, projenin ilk etabında, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli sporcularımızın Türkiye'nin spor elçileri ilan edildiğini açıkladı.

BAKANDAN MEKTUP

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara mektup yazarken mektubunda, "Her biriniz, bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz. Başlattığımız Türkiye'nin Spor Elçileri projesi kapsamında; sizleri milli sporcular olmanın ötesinde, ülkemizin 'Spor Elçileri' ilan ediyoruz" dedi. Milli sporculara elçiliklerini taçlandırmak için hediye kitleri takdim edildi.