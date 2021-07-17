Gökhan Gönül Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Gökhan Gönül'ü 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı. Gökhan Gönül'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.
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