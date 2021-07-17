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Haberler Spor Yolunuz açık olsun

Yolunuz açık olsun

Uğurlama törenine ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu katılırken, Tokyo’da 18 branşta 108 sporcuyla madalya arayacağız.

Yolunuz açık olsun

17.7.2021

23 Temmuz-8 Ağustos arası Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımızı dün İstanbul Havalimanı'ndan uğurladık. 18 branşta 108 sporcumuzun katılım gösterdiği dev organizasyonda ülkemiz artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, teakwondo, voleybol, yelken ve yüzme spor dallarında temsil edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu törende açıklamalarda bulunarak sporcularımıza başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize ayrı ayrı selamını ve başarı dileklerini iletiyorum. Team Türkiye, Tek Türkiye olacak. Hepiniz şimdiden gurur kaynağımızsınız." dedi. Bakan Kasapoğlu ise "Değerli sporcularımız bu süreç içerisinde ülkemizi, milletimizi gururlandırdığınız gibi gençlerimize de örnek oldunuz. Her biriniz bizler için gönüllerimizin şampiyonusunuz." dedi.

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