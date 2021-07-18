Korona aşısı olmayan maç izleyemeyecek

BİLİM Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlara taraftar alımı için aşı olma şartının getirilmesi önerisinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmamasını önerdi. Önerinin, Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği öğrenildi. Tavsiyenin, Türkiye'de de tespit edilen, bulaşıcılığı yüksek Delta ve Delta Plus varyantlarının yayılımının engellenmesi ve salgınla mücadelede özellikle genç nüfusun aşılanmaya teşvik edilmesine ilişkin yapıldığı belirtildi. İsrail, Danimarka, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde de benzer uygulamalar söz konusu.

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