Manisa FK’dan Orgill bombası

YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Dever Orgill" ifadesi kullanıldı. Geçen sezon Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 32 maça çıkıp 1 gol attı. Geçtiğimiz sezonlarda Ankaragücü forması da giyen 31 yaşındaki forvet 16 defa Jamaika Milli Takımı'nda top koşturdu. Deneyimli golcü, "Manisa'da olduğum için çok mutluyum. Öyle bir sezon yaşamak istiyorum ki en iyi sezonlarımdan birisi olsun. Çok gol atmak ve bu takımdaki herkesi mutlu edip sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.