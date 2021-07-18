KORONA virüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın açılışına 1 haftadan az bir süre kala dev organizasyonla ilişkili yeni Covid-19 vakaları doğrulandı. Olimpiyat Köyü'nde kalan yabancı uyruklu 1 kişinin Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. Söz konusu vaka haricinde olimpiyatlar için deniz aşırı ülkelerden Japonya'ya gelen diğer 7 kişinin yanı sıra oyunlarda görevli olan ve Japonya'da yaşayan 7 kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Böylelikle 15 yeni enfeksiyonla birlikte, oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 45'e yükselmiş oldu.
Olimpiyat Köyü’nde ilk vaka tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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