Olimpiyat tarihine Naim ve Halil damgası

TÜRKİYE'NİN olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı sporcuları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu. Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer aldı. Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaştı.

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