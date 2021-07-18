Oyunlara en çok atlet gönderen 25. ülkeyiz

DÜNYA Atletizm Birliği'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları kesin listesine göre Türkiye, 196 ülke arasında 20'nin üzerinde katılımı olan ülkeler sıralamasında 25. sırada yer aldı. ABD'nin 129 atletle başı çektiği listede Almanya 87, Britanya 75 atletle ilk üçte bulunurken, ev sahibi Japonya 65 atletle İtalya'nın ardında 5. oldu. Atletizmde tarihinin en yüksek ikinci katılımını sağlayan Türkiye, Balkan Atletizm Birliği'ne bağlı 21 ülke arasında ise 43 atlete sahip Ukrayna'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor. Milli Takım, Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Meksika, İsveç, Küba gibi atletizmin önemli ülkelerinin önünde yer aldı.