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Haberler Spor Ugandalı atlet kamptan kaçtı

Ugandalı atlet kamptan kaçtı

Ugandalı atlet kamptan kaçtı

18.7.2021

JAPONYA'NIN Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı. Ardında bıraktığı notta Japonya'da çalışmak istediğini belirten Julius Ssekitoleko, Uganda'ya dönmek istemediğini ifade etti. Julius Ssekitoleko'nun Nagoya şehrinin bulunduğu Aichi eyaletini, bölgede yaşayan yoğun Ugandalı nüfusu nedeniyle tercih etmiş olabileceği belirtildi.
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