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Haberler Spor Afyon’da ilk etap sona erdi

Afyon’da ilk etap sona erdi

Afyon’da ilk etap sona erdi

19.7.2021

MANİSA Futbol Kulübü'nün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ilk etap kampı sona erdi. Siyahbeyazlılar üç günlük iznin ardından 2. etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da yine Afyonkarahisar'da toplanacak. Manisa temsilcisinin ilk etap kampında teknik heyetin kondisyon yüklemesi yaptığı, ikinci etap kampında ise teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verileceği öğrenildi. Manisa Futbol Kulübü'nün Afyonkarahisar'da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarında en az 4 hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

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