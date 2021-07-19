Balıkesirspor’da Mrsic şoku var

TFF Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'da şok ayrılık yaşandı. Kırmızı- beyazlı ekibin orta sahasında görev yapan ve 1 yıl daha kontratı bulunan Antonio Mrsic, sözleşmesini karşılıklı feshederek takımdan ayrıldı. Futbolcunun kulüpten alacaklarını bırakıp, bonservisini aldığı öğrenilirken transfer yasağı içindeki kulüpte işler iyice karıştı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun TFF B irinci Lig temsilcisi Ümraniyespor ile görüşme halinde olduğu ve Türkiye'den de başka taliplerinin bulunduğu öğrenildi