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Haberler Spor Balıkesirspor’da Mrsic şoku var

Balıkesirspor’da Mrsic şoku var

Balıkesirspor’da Mrsic şoku var

19.7.2021

TFF Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'da şok ayrılık yaşandı. Kırmızı- beyazlı ekibin orta sahasında görev yapan ve 1 yıl daha kontratı bulunan Antonio Mrsic, sözleşmesini karşılıklı feshederek takımdan ayrıldı. Futbolcunun kulüpten alacaklarını bırakıp, bonservisini aldığı öğrenilirken transfer yasağı içindeki kulüpte işler iyice karıştı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun TFF B irinci Lig temsilcisi Ümraniyespor ile görüşme halinde olduğu ve Türkiye'den de başka taliplerinin bulunduğu öğrenildi

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