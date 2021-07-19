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Haberler Spor Berke Akçam’dan altın madalya

Berke Akçam’dan altın madalya

Berke Akçam’dan altın madalya

19.7.2021

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Berke Akçam, 400 metre engellide Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Berke Akçam, 50.70'lik derecesiyle zirvede yer alırken İsveçli Oskar Edlund 51.15 ile gümüş madalya, Hırvat atlet Dominik Skorjanc ise 51.78 derecesi ile bronz madalya aldı. Türkiye böylelikle bu şampiyonada 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

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