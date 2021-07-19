Denizlispor’da operasyon

TFF 1. Lig'de mücadelede edecek olan Denizlispor, transfer yasağı nedeniyle U19 takviyeli kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde 30 futbolcu ile lige hazırlanan Horozlar, Afyon kampına götürülecek 4 kaleci 22 futbolcudan oluşan kadroda indirim yapacak. İki gün iznin ardından 23 Temmuz'da bayramın üçüncü günü Afyon'a gidecek olan yeşil-siyahlılar Oruçoğlu Otel'de 10 gün kamp yapacak

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Denizlispor'un kamp süresince 4-5 hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi. 3 Ağustos'ta sona erecek olan kamp dönüşünde 1 maç daha yapıp ligi bekleyeck olan Horozlarda sakatlığı süren Makedon futbolcu Veton Tusha, Emirhan, Asım, Mert Sarıkuş Denizli'de kalıp tedavilerine devam edilecek.

SEBAHATTİN ALP