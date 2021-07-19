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Haberler Spor Denizlispor’da operasyon

Denizlispor’da operasyon

Horoz, Afyon kampı öncesi 26 kişilik kadroda indirim yapacak

Denizlispor’da operasyon

19.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadelede edecek olan Denizlispor, transfer yasağı nedeniyle U19 takviyeli kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde 30 futbolcu ile lige hazırlanan Horozlar, Afyon kampına götürülecek 4 kaleci 22 futbolcudan oluşan kadroda indirim yapacak. İki gün iznin ardından 23 Temmuz'da bayramın üçüncü günü Afyon'a gidecek olan yeşil-siyahlılar Oruçoğlu Otel'de 10 gün kamp yapacak

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Denizlispor'un kamp süresince 4-5 hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi. 3 Ağustos'ta sona erecek olan kamp dönüşünde 1 maç daha yapıp ligi bekleyeck olan Horozlarda sakatlığı süren Makedon futbolcu Veton Tusha, Emirhan, Asım, Mert Sarıkuş Denizli'de kalıp tedavilerine devam edilecek.

SEBAHATTİN ALP

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