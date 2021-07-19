Manisa FK durmuyor

Futbol Kulübü transfer sezonunun en hızlı takımı oldu. Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek olan siyah-beyazlılar bugüne kadar dış transferde 11 futbolcuyu bünyesine kattı. Hücum hattını da güçlendirmek için düğmeye basan Manisa temsilcisi, rotasına Mali'ye çevirdi. Manisa Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki santrafor Dembo Diallo'yu radarına aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların gelecek vadeden futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Manisa'ya gelerek takıma katılacağı iddia edildi.

YENİLER UYUM SAĞLADI

SÜPER Lig hedefiyle sezona hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinin takıma çabuk uyum sağlaması kurmayları mutlu etti. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor'dan forvet Dever Orgill, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Anıl Koç, Portekizli orta saha Andre Sousa, Denizlispor'dan sol bek Özgür Çek, orta saha Kubilay Aktaş, Slovenyalı orta saha Leon Sever, Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Hatayspor'dan Selim Ilgaz, Eskişehirspor'dan Bedirhan Altınbaş, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin ve Giresunspor'dan savunmacı Sadi Karaduman'ı renklerine katmıştı.



BAKOTO'DA YETİŞTİ

Manisa FK'nın prensip anlaşmasına vardığı Demba Diaollo, ülkesinin Stade Malien Bamoko takımında yetişti. Genç oyuncunun, Belçika ve Fransa'dan da bir çok kulübün transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Siyah- beyazlıların 20 yaşındaki yetenekli oyuncuyu bayram sonrası Manisa'ya getirerek resmi imzayı atması bekleniyor.