Haberler Spor Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.