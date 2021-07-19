Tokyo’da virüs paniği

23 Temmuz'da başlayacak Tokyo 2020 için geri sayım başlarken, Kovid-19 vakaları ile ilgili olimpiyat köyünde pozitif vaka artış gözlendiği duyuruldu. Japonya'daki Olimpiyat organizatörleri tarafından 10 yeni Kovid-19 vakasının daha açıklanmasıyla oyunlarla alakalı vaka sayısı 55'e yükseldi. Önceki gün Olimpiyat Köyü'nde sporcu olmayan bir kişide doğrulanan ilk vakanın kamuoyuna duyurulmasının ardından, dün ise Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcular arasında ilk enfeksiyonların doğrulandığı bildirildi. 2'si Olimpiyat Köyü'nde kalan 3 sporcu dahil organizasyonda görevli 10 kişinin testinin pozitif sonuç verdiği kaydedilirken, 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 55'e yükselmiş oldu.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Japonya'da etkisini sürdüren salgına rağmen dev organizasyonun gerçekleştirilecek olması kamuoyunda tepkilere neden olurken Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise itirazlara rağmen oyunların yoğun salgın tedbirleri kapsamında yapılacağını belirtmişti.



POLONYA'DA KOTA KRİZİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek için Japonya'ya giden 6 Polonyalı yüzücü, kota hesaplamalarında hata yapıldığı gerekçesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Polonya basınında yer alan haberlerde, takım yarışlarına katılacak Polonyalı yüzücüler Alicja Tchorz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polanska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska ve Jan Holub'un, federasyonun kota hesaplamalarında yanlışlık yaptığının ortaya çıkması üzerine Japonya'ya gittikten kısa süre sonra ülkeden ayrıldığı belirtildi. Yanlışlığın düzeltilmesinin ardından Polonya'nın Olimpiyat Oyunları'nda 23 yerine 17 yüzücüyle yarışacağı ifade edildi. Bu gelişme üzerine Polonya Yüzme Federasyonu Başkanı Pawel Slominski ve yönetim kurulunun, birçok Polonyalı yüzücünün imzasının bulunduğu mektupla istifaya davet edildiği bildirildi.