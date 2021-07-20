Madalyalarla dönün

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara sayılı günler kala milli sporcuları ziyaret ederek onlara destek olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli güreşçileri, Bolu'da kamp yaptıkları mekanda ziyaret etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti. Milli sporcularla tek tek ilgilenen bakan Kasapoğlu, teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Sporculardan başarı sözü alan bakan Kasapoğlu, "Bizler sizlerin her zaman yayındayız. Türkün gücünü Tokyo'da da gösterin. Sizlerin başarılı olacağına inanıyoruz" dedi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerinde tek eksik madalyanın olimpiyat altın madalyası olduğunu belirtti. Kayaalp, "Formumuzu zirveye çıkarmaya çalışıyoruz. Amacım olimpiyatta altın madalya kazanmak" diye konuştu.

CENK VE KAMAL DA İDDİALI

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem ile kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan Kerem Kamal da Türkiye'ye madalya ile döneceklerine inandıklarını söyledi.