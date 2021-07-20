Rüzgar gibi geçti

TÜRKİYE Bitci.com Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, İzmir'deki Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından blockchain şirketi Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlarda 89 sporcu mücadele etti. En hızlı 20 sporcunun katıldığı Türkiye Motosiklet Federasyonu Grand Prix'inde, TMFGP 1000 sınıfında Murat Deniz ilk sırayı aldı. Harun Akgün ikinci ve Seyit Murat Pala da üçüncü olarak ödül kürsüsüne çıkan diğer isimler oldu. TMFGP 600 sınıfındaki mücadele Mert Ali Kocabal birinci, Kerem Uçar ikinci, Burak Albayrak üçüncülüğü kazandı. 16 sporcunun yarıştığı Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda ilk sırada İlayda Yağmur yer aldı. İkinciliğe Melisa Erçelik, üçüncülüğe Zeynep Parmaksız ulaştı. Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nda birinci olan isimler ise şöyle: 600 CC (A) Furkan Eryılmaz, 1000 CC (A) Harun Akgün, 600 CC (B), Ata Kahvecioğlu, 1000 CC (B) Erdoğan Özbek, 600 CC (C) Mert Ali Kocabal, 1000 CC (C), Murat Deniz.