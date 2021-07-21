Akhisar’dan iki sporcuya davet

Oryantiringde Akhisar'ı Milli heyecan sardı. Manisa'nın Demirci ilçesinde sezon finali olarak görülen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ardından Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zeliha Nur Araz ile Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hüseyin Gökay, Oryantiring Milli Takım kampı kadrosuna davet edildi. Akhisar Sportif Havacılık Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcusu Hüseyin Gökay ile Akhisar Zeynep Gülin Öngör MTAL Takımı sporcusu Zeliha Nur Araz, sezon boyunca şampiyonalara iştirak ederek topladıkları puanlar neticesinde ay-yıldızlı formayı hak etti. Akhisar, Türkiye Şampiyonası'ndan 3 ikincilik, 5 üçüncülük elde etmişti.

■ KENAN MOLLA