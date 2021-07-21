Kerem Kamal’ın gözü madalyada

"Yılın En Genç Grekoromen Güreşçisi" olarak seçilen 60 kiloda Tokyo Olimpiyatlarında mücadele etme hakkı kazanan 21 yaşındaki Dünya Şampiyonu Manisalı Kerem Kamal, "Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım" diye konuştu. Kariyerinde ilk kez Olimpiyatlarda mücadele edecek olan Kerem Kamal, madalya alacağına inandığını belirterek, "Artık hazırlıklarımızın son evresine geldik. Bundan önceki kamplarda eksiklerimizi giderdik. Enerji depolayıp Japonya'ya o şekilde hareket etmek istiyoruz. Şu anda Tüm hazırlıklarımız çok iyi. Bir sakatlığımız yok" dedi.

'GÜREŞ ZEKAM ÇOK ARTTI'

Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinin kendisine çok iyi geldiğini vurgulayan Kerem Kamal, şöyle konuştu: "Bu erteleme iyi geldi. Bir yaş daha büyüdüm. Güreş zekam bir sene daha arttı. Rakiplerime oranla aramda ki güç farkını kapattım. Hem güçlendim, hem de hatalarımı görme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu erteleme benim için çok olumlu geçti. Her şey takdiri ilahi, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım. Bu ilk olimpiyatım olacak. Daha büyük başarılar elde etmek istiyorum."