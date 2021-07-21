Manisa karatede muhteşem başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine kısa süre önce katılan karate takımı, yeşil-beyazlı arma altında katıldıkları ilk şampiyonada 1 altın, 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakaları Şanlıurfa'da düzenlendi. Şampiyonaya katılan Manisa BŞB karate takımında Nurbade Büber, 55 kiloda Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Sümeyye Teke 68 kiloda ve Gülçin Akyıldız da +68 kiloda Türkiye üçüncülüklerini elde etti.

'GELECEK ADINA UMUT VERİCİ'

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, katıldıkları ilk turnuvada madalya alan sporcuların yanı sıra diğer sporcuların da gelecek adına umut verdiğini belirtti. Eşsiz, "Önemli bir şampiyonayı geride bıraktık. Nurbade Büber, Sümeyye Teke ve Gülçin Akyıldız, Milli Takıma seçilme hakkı kazandı. Hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK