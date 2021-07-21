Manisa’yı tercih ettim

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Sadi Karaduman, Giresunspor'a veda ettikten sonra birçok kulüpten teklif aldığını söyledi, "Manisa FK'dan teklif geldiğinde diğer tekliflere bakmadan kabul ettim" dedi. Takımın bu sezon ilk dış transferi olan 29 yaşındaki savunmacı, hedefi olan bir kulübe geldiğini vurguladı.

'TAM BİR AİLE ORTAMI VAR'

Sadi, "Sezonun sona ermesiyle Giresunspor ile olan sözleşmem sona erdi. Birçok takım transfer için bizimle iletişime geçti. Manisa FK'dan teklif geldiğinde ise diğer tekliflere bakmadan kabul ettim. Manisa FK geçen sezon yaptıklarıyla ve gelecek hedefleriyle beni etkileyen bir kulüp oldu. Manisa FK takımının bir parçası olduğum için mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Afyonkarahisar'da güzel bir kamp geçirdiklerini söyleyen Sadi, "Manisa halkının, Manisa taraftarının bizden büyük beklentileri var. Bu beklentilerin bilinciyle güzel bir kamp ve hazırlık süreci geçiriyoruz. Sezona en iyi şekilde hazırlanıp Süper Lig'e çıkmak için ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız. Güzel bir aile ortamı



POLİSLİK HAYALİ KURUYORDUM!

SADİ, "Çocukluk yıllarımda polis olma hayali kurdum. O zamanlar Arka Sokaklar dizisiyle beraber ben de her çocuk gibi polis olmak istiyordum. Sokakta arkadaşlarla top oynarken mahallenin bekçisi bir ağabeyimiz beni keşfetti, babama 'bu çocukta yetenek var futbola yazdırın' diyor. Sonrasında amatör bir takımda futbolculuk kariyerime başladım. Kasımpaşa altyapısından sonra da profesyonel futbolcu olarak hayatımı sürdürmeye devam ettim" dedi.



DOLU TRİBÜNLER İÇİN SABIRSIZIM

SADİ, "Futbolun olmazsa olmazlarından biri taraftarlardır. Özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın desteğini arkamızda hissettiğimizde çok daha başarılı sonuçlar alabiliriz. Pandemi nedeniyle taraftarlarımız futboldan bir hayli uzaklaştı. Onlar da yeniden tribüne dönecekleri günü bekliyor. Biz de ilk iç saha maçımızda taraftarlarımızı tribünde görmek, onlarla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.