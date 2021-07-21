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Haberler Spor Menteşe’ye plajda gururu yaşattılar

Menteşe’ye plajda gururu yaşattılar

Menteşe’ye plajda gururu yaşattılar

21.7.2021

Kulüpler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nda Menteşe Belediyespor Plaj Voleybol takımı sporcularından Ekin Ada Yıldırım ve Helin Gündoğan U-16 branşında Türkiye ikincisi olurlarken, Elif Solak ve Defne Daş ise U-14 branşında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Menteşe Belediyespor'un şampiyon sporcuları, antrenörleri Sertan İnce ile birlikte başarılarını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'le paylaştı. Sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Gümüş, "Bünyemizdeki sporcularımızın yerel ve ulusal çapta elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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