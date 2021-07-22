Hedefim zirve

Kariyerinde 8 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Serbest stil 125 kiloda mindere çıkacak olan milli güreşçi, "Hedefimiz ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de çalıştım, emek verdim. Gönlüm rahat. Elimden geleni yaptım, takdir Allah'ın. Antrenmanda zorladım mı, zorladım. Canım yandı mı, yandı. O yüzden gerçekten benim vicdanım, gönlüm rahat" şeklinde görüş belirtti. Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine de vurgu yapan Akgül, "Biliyorsunuz pandemi araya girdi, yoksa güreşemeyecektim ve olimpiyatlara gidemeyecektim. Ama eğer burada şampiyonluk gelirse çok güzel bir hikayeye dönüşecek.



"MADALYA İLE BİTECEK"

Olimpiyatlara katılmak tabi ki önemli ama başarı değil. Katıldığım için çok sevinçliyim, geçen yıl olsa katılamayacaktım. Ama şampiyonluk olursa yaradanın bana lütfettiği çok güzel bir hikaye olmuş olacak. İnşallah bu hikayeyi de altın madalya ile bitiririz" ifadelerini kullandı.



OLİMPİYAT NOTLARI

■ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

■ Olimpiyatlar'a akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 79'a yükseldi.

■ Japonya'ya gelen Şilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre, yeni tip koronavirüse yakalanması sonrası turnuvadan çekildi.

■ Japonya'ya gelen ancak hazırlık kampında ortadan kaybolan Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko, güvenlik güçleri tarafından Mie eyaletinde bulundu. Kaldığı otelde "ülkesindeki zor hayat şartları sebebiyle Japonya'da çalışmak istediği" notunu bırakarak ortadan kaybolan halterci bir polis memuru tarafından fark edilerek göz altına alındı. Uganda'nın Tokyo Büyükelçiliği, sporcunun antrenörüyle birlikte ivedilikle ülkesine geri gönderileceğini ve olayın "en uygun şekilde ele alınacağını" bildirdi.