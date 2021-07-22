Ozan için Fransa’dan iki talip var

Schalke'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'a Fransa'dan sürpriz talip çıktı. Schalke 04'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun, Premier Lig ekibi Leicester City'ye gideceği iddia edilmişti. 21 yaşındaki savunmacı için, Leicester'ın, Alman ekibine 9.5 milyon euro teklif ettiği belirtilmiş, Schalke'nin ise bu teklife bir cevap vermediği kaydedilmişti.

RENNES VE NİCE DE İSTİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Ozan'a Fransa'dan talip olan 2 takımı açıkladı. Schira, Ozan Kabak ile Fransız Ligue 1 takımları Rennes ve Nice'in ilgilendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Ozan Kabak pazarlığı kızışırken, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın da savunma oyuncusu için devreye girdiği ifade edildi.