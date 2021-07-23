Boupendza geliyor

FENERBAHÇE, forvet transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran ve gol kralı unvanının sahibi olan Boupendza transferinde mutlu sona bir adım uzakta. Sarı-lacivertliler bir süredir pazarlıkları yürüttüğü Hatay ekibiyle orta noktada buluşmak üzere. İstanbul temsilcisinin daha önce yaptığı teklifi reddeden Hatayspor, sarı-lacivertlilerin yeni teklifine sıcak bakıyor. Gabonlu yıldız için Fiorentina ve Atalanta ile Watford'un da devrede olduğu bilinirken, Fransız ekibi Lyon ile İskoçya'dan Celtic'in de oyuncunun durumunu takip ettiği kaydedildi.

YILDIZ OYUNCU MESUT HAYRANI

24 yaşındaki golcünün de Fenerbahçe'de oynamak istediği öğrenildi. Boupendza'nın sarı-lacivertlilerin ünlü yıldızı Mesut Özil'e hayranlığından dolayı bu kararı verdiği açıklandı. Gabonlu forvet, kariyerinde çıktığı 98 maçta 41 gol attı.



RAFİNHA ALCANTARA İLE TEMAS KURULDU

FENERBAHÇE, daha önce gündemine gelen PSG'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin, Fransız devinin sportif direktörü Leonardo'dan bilgi aldığı öne sürüldü. PSG'nin orta sahaya Wijnaldum transferinden sonra teknik direktör Pochettino'nun Rafinha'yı kadroda düşünmediği ve tekliflerin değerlendirilebileceği kaydedildi. PSG ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, geçen sezon 23 lig maçında 5 asistle oynamıştı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Sambacı daha önce Barcelona ve Inter formaları da giydi.