Büyük şölen başlıyor

ünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. "Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" sloganıyla gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak. 8 Ağustos'taki kapanış törenine kadar sporcular, birçok branşta büyük bir mücadelenin içinde olacak. Oyunlarda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek. Oyunlarda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla yarışacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımımız Tokyo oyunlarında mücadele edecek.

4 BRANŞ DAHA EKLENDİ

Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak. Kovid- 19 salgını nedeniyle oyunlar tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına bugün çıkacaklar.



BAYRAĞIMIZI MERVE VE BERKE SAKA TAŞIYACAK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak. Önceki olimpiyatlarda 1 kişi tarafından taşınan bayrak, bu yıl cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için birer erkek ve kadın sporcuya emanet edilecek. Olimpiyat Oyunları'nın maskotu okul çağındaki çocuklar tarafından seçildi. Olimpiyat Oyunlarının maskotunun ismi, Japon dilinde "Gelecek" anlamına gelen "Mirai" ve "Sonsuzluk" anlamına gelen "Towa" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştu.