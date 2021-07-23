  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ege’den Tokyo’ya

Ege’den Tokyo’ya

Olimpiyat Oyunları’nda yer alan 108 kişilik kafilemizin önemli bir kısmı İzmir’de yetişen isimler. Ege’yi 21 sporcu temsil edecek.

Ege’den Tokyo’ya

23.7.2021

Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilemizin önemli bir kısmı İzmir'de yetişen isimlerden oluşuyor. Artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, yüzmede Emre Sakçı, yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, Urlalı Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayacak Rüzgar sörfünde Dila-ra Uralp ve Onur Cavit Biriz olimpiyatta ülkemiz adına yarı-şacak. Kadın voleybol takı-mımızda Cansu Özbay da yer alacak. Çekiç atmada Özkan Baltacı, gülle atmada Emel Dereli, karatede Dilara Bozan olimpiyat heyecanı yaşayacak.

GÜREŞE DAMGA VURDUK

Olimpiyatlarda Egeli isimler madalya için mindere çıkacak. Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu için güreşecek. Fethiyeli Süleyman Atlı, Denizlili Süleyman Kara-deniz, Akhisarlı Kerem Kamal ve Balıkesirli Yasemin Adar, madalya umutlarımız olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege’den Tokyo’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.