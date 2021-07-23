İzmir Büyüksehir’e Avrupa’da zor kura

HENTBOLDA Avrupa'daki rakiplerimiz belli oldu. Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilen kurada Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunan ekibi A.E.S.H. Pylea ile eşleşti. İlk maçlar 16-17 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kadınlar EHF Avrupa Kupası'ndaki diğer Türk ekibi Yenimahalle Belediyespor ise 3. turdan itibaren kupada mücadele edecek. Erkeklerde Spor Toto, Alman temsilcisi Rhein-Neckar Löwen, Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya ekibi HCB Karvina ile karşılaşacak. Beşiktaş Aygaz ise KH Trepca (Kosova)-Holon Yuvalim HC (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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