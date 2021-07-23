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Haberler Spor KSK’den Henry’e veda

KSK’den Henry’e veda

Pınar Karşıyaka’nın 34 yaşındaki ABD’li başarılı oyuncusu Seketoure Henry Fransa’nın Dijon takımına transfer oldu

KSK’den Henry’e veda

23.7.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giden Pınar Karşıyaka, Fransa'nın Dijon takımına transfer olan Seketoure Henry için teşekkür mesajı yayınladı. Yaz döneminde Raymar Morgan, DJ Kennedy, Seketoure Henry, Metecan Birsen, Görkem Doğan, Onuralp Bitim ve Nusret Yıldırım'ın ayrıldığı yeşil-kırmızılı ekip, Yunus Emre Sonsırma ve Mahir Ağva'yla sözleşme yenileyip, dış transferde şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell, guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna katmıştı. Lig ve geçen sezon final oynadığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı hedefleyen Kaf-Kaf, 2 yıldır takımda forma giyip kadronun önemli parçaları olan yabancılardan Tony Taylor ve Amath M'Baye ile de yoluna devam edecek. 1987 doğumlu Henry, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10.7 sayı, 3.5 asist, 2.4 ribaunt, ligde 11.5 sayı, 2.2 ribaunt, 3.2 asist ortalamaları tutturdu.

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