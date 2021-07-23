Petkimspor güçlendi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden 26 yaşındaki 2.03 metrelik uzun forvet ABD'li oyuncu Peyton James Aldridge'yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferi duyuruldu. Açıklamada, "Aramıza hoş geldin Peyton Aldridge. Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması ile ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1995 doğumlu Peyton Aldridge, yeni sezonda mücadelemiz için ter dökecek" ifadelerine yer verildi. Aldridge, Petkimspor'un başına geçen başantrenör Can Sevim'in, 2019-2020 sezonunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan öğrencisiydi.

EUROCUP'TA OYNADI

Peyton Aldridge, geçen sezon Bahçeşehir Koleji formasıyla EuroCup'ta 10 maça çıktı. 26 yaşındaki basketbolcu, 18.8 dakika ortalama süre alırken, 4.2 sayı, 3.6 sayı, 0.5 asist ortalamaları yakaladı. ING Basketbol Süper Ligi'nde de 19 maça çıkan Aldridge, 15.8 dakika ortalama süre aldı, 4.6 sayı, 2.6 ribaunt, 0.8 asist ortalamalarıyla oynadı.



STEVEN ZACK BURGOS'A GİTTİ

ALİAĞA Petkimspor'da yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son iki yıl Şampiyonu San Pablo Burgos, geçen sezon Petkimspor'da oynayan pivot Steven Zack'i transfer etti. 2.11 metre boyunda, 29 yaşındaki Zack, geçen sezon 28 maçta oynamış, 8.9 sayı, 7.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.