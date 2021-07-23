Yalıkavakspor’un rakibi Budapeste

ÜLKEMİZİ EHF Avrupa Kupası'nda temsil edecek olan Yalıkavakspor'un rakibi belli oldu. EHF Avrupa Kadınlar Ligi'ne üçüncü turdan katılacak olan Denizin Kızlarının rakibi EHF'nin Viyana ofisinde çekilen kurayla Macaristan'ın MTK Budapeşte ekibi oldu. Kulüp başkanı Mehmet Esen, "Macaristan, Avrupa hentbolunda ilk 5'te olan bir ülke. Rakibimizi her iki maçta da yenerek üst tura çıkmak ilk hedefimiz. Sonrasında da dörtlü gruba kalmayı arzuluyoruz. Avrupa'da yarım kalan işimizi inşallah bu sezon tamamlamak istiyoruz. Önümüzdeki hafta lig hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hedefimiz ligde ve Avrupa'da başarılı olmak" dedi. Yalıkavakspor, MTK Budapeşte ile ilk maçını 16-17 Ekim tarihinde Bodrum'da, rövanşını ise 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde deplasmanda oynayacak.

SERVET SARUN