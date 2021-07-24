Altekma’ya iranlı yıldız

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, İran ekibi Rah Yab Marivan'dan genç pasör çaprazı Amir Hossein Khani ile sözleşme imzaladı. Ülkesinde Urmia ve Paykan Tehran kulüplerinde de görev alan 20 yaşındaki voleybolcu, İran U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Antrenör Levent Matmeriçli, 2.04 metre boyundaki Khani'nin gelecek vaadeden bir isim olduğunu belirterek, "Türk voleyboluna hizmet etmek amacıyla yerli ya da yabancı genç oyuncuları kadromuza katıyoruz. İleride Türk vatandaşı olur mu bilemem ama kendini göstermek isteyen, hedefleri olan oyunculara kapımız açık. İran voleybol kültürü olan bir ülke. Khani ile 4. yabancımızı almış olduk" dedi. Khani, İran U-21 Milli Takım formasını da giyiyor.

7 TRANSFER YAPTI

İtalyan ekibi Allianz Powervolley'den Brezilyalı pasör çaprazı Luan Weber, Tokat Belediye Plevne'den pasör Halil Dolaşık, Solhanspor'dan smaçör Altay Mustafa Demirci, Afyon Belediye Yüntaş'tan orta oyuncu Furkan Dur, Galatasaray'dan orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin, Ziraat Bankası'nın genç smaçörü Cafer Kirkit, yine bir başka genç smaçör Enes Atlı'yla kadrosunu güçlendirmişti.



GELİSİM KOLEJİ İKİ TAKVİYE YAPTI

TVF Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek İzmir ekibi Gelişim Koleji, yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Voleybol takımını başantrenör Yasin Gökgöz'e emanet eden sarı-siyahlılar, filede kadrosuna iki takviye daha yaptı. Gelişim Koleji, Ege Voleybol Yıldız Genç takımında oynayan orta oyuncu 2003 doğumlu Kardelen Gram ve geçmiş sezonlarda İzmirspor ile Aydın BŞB formalarını giyen 2002 doğumlu smaçör İrem Malatyalı'yla anlaştı.